У Раді заявили, що не отримували "відмашки" від ГПУ знімати недоторканність з ряду депутатів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник голови Регламентного комітету ВР Павло Пинзеник.

«До Регламентного комітету жодних документів не надходило. Відповідно до регламенту Верховної Ради, вони надходять вперше до Верховної Ради, потрапляють до голови Верховної Ради. Голова Верховної Ради повинен надати пропозиції народним депутатам, щодо яких вноситься подання, про надання пояснень. На це вони мають 5 днів», - сказав він.

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Після цього, зазначив Пинзеник, документи направляються до Регламентного комітету, який протягом 20 днів повинен розглянути ці документи.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня голова фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко заявив, що Генпрокуратура підготувала подання до Верховної Ради про зняття недоторканності з сімох народних депутатів. «На столі у генпрокурора лежить подання про зняття недоторканності з сімох нардепів», - сказав він, проте не уточнив, про кого саме йдеться, і додав, що це має повідомити генпрокурор.