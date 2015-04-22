Коаліція не змогла домовитися про націоналізацію майна РФ і пішла на переговори

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено після того, як народні депутати не змогли ні пакетом, ні по одному включити до порядку денного сесії жоден із запропонованих законопроектів, які стосуються націоналізації майна РФ та її резидентів, а також відновлення районних рад у Києві.

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Після багатьох невдалих спроб включити законопроекти до порядку денного голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко разом зі своїми депутатами підійшов до трибуни ВР та оголосив вимогу провести збори Ради коаліції та узгодити позиції.

Гройсман оголосив перерву до 12.30 і запросив голів фракцій коаліції на нараду.