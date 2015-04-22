Сьогодні Рада не розглядатиме націоналізацію майна РФ та відновлення райрад у Києві

12:02, 22 квітня 2015
Політика
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Верховна Рада не включила до порядку денного сесії законопроект про націоналізацію майна Російської Федерації та її резидентів (№2678), а також два законопроекти про внесення змін до деяких законів щодо відновлення районних рад у Києві (№№ 2529 та 2529-1).

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, також до порядку денного сесії планувалося включити ще ряд законопроектів.

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Жоден з них не був включений до порядку денного, незважаючи на спроби голосувати за них як пакетом, так і кожен окремо.

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