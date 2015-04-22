Сьогодні Рада не розглядатиме націоналізацію майна РФ та відновлення райрад у Києві

Як передає кореспондент УНІАН, також до порядку денного сесії планувалося включити ще ряд законопроектів.

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Жоден з них не був включений до порядку денного, незважаючи на спроби голосувати за них як пакетом, так і кожен окремо.