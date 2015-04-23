Аваков: син донецького екс-губернатора фінансував сепаратистів, під час обшуків вилучили 12 мільйонів гривень

Про це повідомив голова МВС України Арсен Аваков на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Також Аваков зазначив, що під час обшуку вилучили 12 мільйонів гривень і $200 тисяч.

Аваков пояснює, що внаслідок злочинної схеми "держава купувала фактично державне ж вугілля, видобуте на захоплених терористами шахтах", а гроші за нього вивозили на територію, підконтрольну бойовикам.

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"Вугілля, незаконно вивезене з окупованої території, оформлялося як таке, що належить приватним фірмам, після чого продавалося низці підприємств, зокрема «Краматорськтеплоенерго», який отримує кошти на вироблення електроенергії від державного підприємства «Енергоринок». А далі все просто брутально - отримували гроші на рахунок, знімали за підробленими документами готівкою - вивозили в ДНР\ЛНР", - сказано в повідомленні голови МВС.

"Приватні фірми фіктивні і відкриті спеціально для реалізації незаконної схеми членами злочинної групи під керівництвом Близнюка А.А., сина колишнього народного депутата від партії регіонів і колишнього губернатора Донецької області. З рахунків цих фірм гроші знімалися готівкою і вирушали на фінансування терористів. Керівники вже допитані і дали свідчення, що зареєстрували і стали директорами за матеріальну винагороду і не мають ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності цих підприємств", - повідомив Аваков.

Також голова МВС зазначає, що в ході слідства ГСУ МВС спільно з Генпрокуратурою проведено 20 обшуків у Києві та Житомирській, Полтавській, Сумській, Донецькій областях.

Під час обшуків, крім згаданої суми грошей, були вилучені "десятки банківських карток, десятки мобільних телефонів, сім-карти українських і російських операторів, документи на оренду і ключі від банківських сейфів (скільки і чого ще там лежить - встановить слідство), електронні носії інформації, документи та печатки офшорних кампаній, понад 6 одиниць вогнепальної зброї та 830 патронів", - сказано також у повідомленні.

Раніше УНІАН неодноразово повідомляв, що міністр енергетики визнав, що Україна купує вугілля з окупованих територій. За словами Демчишина, постачання здійснюють підприємства, які перереєструвалися на підконтрольній території України як юридичні особи і здійснюють розрахунки в українській банківській системі, "платежі здійснюють на українські рахунки, а потім кошти розподіляються між шахтарями на картки".