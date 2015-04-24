ВР вшанувала хвилиною мовчання пам’ять жертв масових убивств вірмен

Як передає кореспондент УНІАН, народний депутат України Микола Княжицький зазначив, що “сьогодні трагічний день в історії вірменського народу і загалом в історії людства”.

“В цей день 100 років назад з виселення вірменської еліти почалося винищення фактично цілої нації або цілого народу. Вірмени й українці жили поруч протягом багатьох століть навіть і до цієї трагедії. Вірменин був першим, який загинув під час Революції гідності. 52 представника цього дружнього українцям народу загинуло під час проведення АТО”, - наголосив Княжицький.

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Як повідомлялося, День пам'яті жертв масових убивств вірмен в Османській імперії відзначається щорічно 24 квітня. В цьому році виповнюється 100 років з часу трагічних подій.

Саме 24 квітня 1915 р. в османській столиці Стамбулі були арештовані і пізніше вбито понад 800 представників вірменської інтелігенції. Слідом за цією подією була низка вбивств і виселень етнічних вірмен. Загалом жертвами геноциду стали близько 1,5 млн вірмен або близько половини всіх вірмен світу на той період.