Фінляндія ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС

13:18, 24 квітня 2015
Політика
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Сьогодні президент Фінляндії підписав ратифіковані парламентом угоди про асоціацію, укладені між державами-членами Євросоюзу та Україною, Молдовою і Грузією.

Финляндия / motto.net.ua

Про це повідомляє сайт Міністерства закордонних справ Фінляндії.

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"Мета угод - поступово інтегрувати країни у внутрішній ринок ЄС шляхом створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Союзом і країнами асоціації. Угоди підтримують стабільність і демократію у країнах та створення основи для подальшого поглиблення економічних відносин. Угоди також спрямовані на сприяння конкретним секторам співпраці в різних галузях державного управління та розвитку надійності й ефективністі державних секторів країн", - сказано в повідомленні.

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