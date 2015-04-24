Окупаційна влада Криму створила підконтрольний кримськотатарський канал

Відповідний указ підписав лідер колабораціоністів Сергій Аксьонов, передаэ Українська правда з посиланням на "Новини Криму".

Згідно з документом, телерадіокомпанія створюється для "оперативного, достовірного та всебічного інформування населення".

Читайте такожСуд арештував оператора телеканалу ATR на 2 місяціІніціатором створення такого каналу використовували лояльну організацію "Къырым", що складається з кримських татар, які перейшли на бік Росії. "Къырым" пов'язують з "віце-спікером Держради" Ремзі Ільсовим.

Єдиний кримськотатарський канал АТР, який користувався підтримкою громади, закрили в Криму через те, що окупанти не видали йому ліцензію на мовлення.