Геращенко розповіла НАТО про гуманітарну ситуацію на Донбасі

Відповідне засідання Комісії Україна-НАТО на рівні комітету з питань політики та партнерств пройшло у п'ятницю в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

Як розповіла за результатами засідання сама Геращенко, вона донесла до партнерів по альянсу не тільки інформацію про ситуацію в гуманітарній сфері, але й про те, як Україна та місія ОБСЄ щодня фіксує порушення Мінських угод по ключовим пунктам: недотримання режиму припинення вогню, порушення невідведення важкої зброї з боку бойовиків та невиконання третього пункту щодо звільнення заручників.

"Коли не виконуються перші три пункти Мінських угод, ми не можемо говорити про те, що ситуація на Донбасі стабілізується. Українська сторона на сьогодні потребує більш серйозної підтримки світу, у тому числі, і з гуманітарних питань", - наголосила вона.

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Крім того, Геращенко розповіла і про зусилля української влади, які спрямовані на допомогу 1млн. 200 тис переселенців. "Ситуація на Донбасі може бути вирішена в один спосіб - виконанням російською стороною та контрольованими нею бойовиками Мінських домовленостей. Я також поінформувала про те, що 28 квітня в Україні відбудеться конференція на підтримку Україні, де також будуть розглядатися гуманітарні питання та підтримка відбудови інфраструктури Донбасу", - додала уповноважена.

За її словами, з боку союзників по альянсу було поставлено дуже багато запитань, що є свідченням того, що необхідно доносити більше інформації про стан справ на Донбасі.

Геращенко також повідомила, що всі погодилися з тим, що одним з ключових пунктів в плані стабілізації ситуації є відновлення контролю над російсько-українським кордоном.

Вона нагадала, що саме з причини невиконання Мінських домовленостей президент України Петро Порошенко звернувся із запитом про миротворчу місію до ООН та ЄС. "Але є одне уточнення - в цих місія не повинно бути росіян. Вони у нас і так є - ми їх не запрошували, але вони прийшли", - наголосила уповноважена.

Геращенко висловила подяку роботі місії ОБСЄ за ту роль, яку вона виконує, але зазначила, що мають місце і випадки, коли після фіксації режиму припинення вогню та від'їзду місії, знову починалися обстріли. "Тому ми вважаємо, щоб в Широкино місія ОБСЄ була присутня постійно. Ми виступаємо за збільшення місії, і щоб ця місія була максимально аполітичною", - додала вона.