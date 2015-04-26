Порошенко доручив забрати постраждалих українців з Непалу

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

"Доручив міністру закордонних справ та міністру оборони відправити до Непалу літак, щоб забрати постраждалих українців додому",- написав Порошенко.

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Також президент зазначив, що "Україна висловлює співчуття родинам усіх загиблих від землетрусу в Непалі".

Як повідомляв УНІАН, речник МЗС України Євген Перебийніс повідомив, що на гарячу лінію МЗС і посольства України в Індії постійно надходять дзвінки від рідних і друзів тих громадян, які на час трагедії перебували в Непалі.

"В результаті вжитих заходів встановлено контакт із 28 громадянами України, ще з 17 зв'язку поки що немає", - повідомив Перебийніс.

МЗС України закликав звертатися на "гарячу лінію" МЗС України або до Посольства України в Індії та повідомляти про місцеперебування чи втрату зв'язку.

Для громадян України відкрито гарячу лінію МЗС +38044 2381657, посольство України в Індії +918826297218, emb_in@mfa.gov.ua.