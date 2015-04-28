Екс-нардеп Єльяшкевич сподівається на перегляд "справи Гонгадзе"

Про це він повідомив під час круглого столу УНІАН на тему: «Чи будуть покарані вбивці українських журналістів?».

«Я думаю, що ми все-таки доб'ємося нового судового розгляду справи про вбивство Гонгадзе і замаху на життя Олексія Подольського, а вимоги апеляції Подільського - це новий судовий розгляд для того, щоб в суд були викликані екс-президент України Леонід Кучма, колишній керівник його адміністрації Володимир Литвин та інші фігуранти», - повідомив він.

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«Позиція Олексія Подольського разом з тиском міжнародних організацій, зокрема Гельсінської комісії Конгресу США приведе всіх фігурантів на лаву підсудних», - вважає Єльяшкевич.

«Це займе досить тривалий час. Чим швидше це трапиться - це буде краще для всього суспільства», - зазначив він.

На думку Єльяшкевича, «безкарність українських президентів за всі роки незалежності призводять до того, що політики відчуваючи свою цілковиту безвідповідальність, приймають рішення через які гинуть люди».

У свою чергу редактор відділу політики газети «День» Іван Капсамун вражає, що «є ті злочини, які акумулюють причини тієї системи, яка була створена головним чином ще в 90-х роках, яка існує до сьогодні певним чином мімікруючи та змінюючи обличчя».

«Якщо ми поставимо юридичну крапку по відношенню зокрема справи Гонгадзе, що стосується замовників, тоді ми вже можемо говорити про те, що можливо в подальшому ми зможемо певним чином унеможливити вбивства і це стосується не тільки журналістів, а й політиків в тому числі», - переконаний він.

Заступник головного редактора порталу «Телекритика» Світлана Остапа зауважила, що професія журналіста ніколи не була безпечною, особливо це стосується тих журналістів, які працюють у гарячих точках або тих, хто проводить журналістські розслідування.

«Дуже часто ці журналістські розслідування навіть у мирних країнах закінчуються або побиттям журналістів або залякуванням, а подекуди й смертю. Якщо взяти останню статистику, яка оприлюднена в Україні за перший квартал цього року, то відповідно до наданої Генпрокуратурою інформації в Україні зафіксовано і зареєстровано 24 кримінальні правопорушення, передбачені статтею 171 КК України за перешкоджання професійній журналістській діяльності. За три місяці цього року 40 журналістів потерпіли від злочинів. Тенденція такої небезпеки журналістської діяльності зберігається останні кілька років», - додала вона.

Журналіст, засновник сайту «Україна кримінальна», шеф-редактор інтернет-видання «Тема» Олег Єльцов зазначив, що «ми маємо констатувати, що журналісти гинуть, але я думаю, що ми тим самим принижуємо свою професію, коли кожен злочин проти журналіста називаємо злочином через його професійну діяльність. Я думаю, що більшість злочинів проти журналістів не пов’язані з їхньою професійною діяльністю».