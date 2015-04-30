У Чорнобильській зоні порушили основне правило ліквідації пожежі - депутат

Так, як загоряння в Чорнобильській зоні виникло ще 26 квітня, то мало місце несвоєчасне інформування підрозділів ДСНС. Очевидно, що відсутня будь-яка координація заходів різних відомств, що беруть участь у ліквідації пожежі.

Про це заявив лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.

"Було порушено основне правило, що пожежу гасять на початковому етапі", - наголосив політик.

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В даному контексті депутат нагадав, що діюча влада люструвала голову Державного агентства з управління зоною відчуження Володимира Холошу, який був професіоналом високого класу.

"Янукович почав реформу МНС – передав зону відчуження в Мінекології. Ну і чорт з ними – всі побачили результати роботи як Януковича, так і його вундеркіндів. Але «реформи» продовжила уже нова, демократична влада. Почали з того, що люстрували голову Державного агентства з управління зоною відчуження Володимира Холошу. Людину, яка створювала МНС після трагедії в Чорнобилі, життя якої пов'язане з відновленням життєдіяльності зони відчуження. Це професіонал високого класу, якого, до речі, в 2005 році дозволив собі зняти попередній демократичний уряд, але я встиг виправити цю помилку в жовтні того ж року", - заявив він.

Політик переконаний, що Володимира Холошу знає весь світ, починаючи від енергетиків, закінчуючи дипломатами і ЄБРР.

«Я розумію, що закон повинен виконуватися, але звільняти висококласних спеціалістів, коли в країні повно прокурорів і мєнтів, які працюють, не дивлячись на люстрацію – це, як мінімум, дивно», - впевнений Балога.

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Депутат нагадує що раніше в період настання пожежно-небезпечного періоду, який припадає на час масового відвідування могил родичами в зоні відчуження, розроблялися запобіжні заходи, створювався запас пального, розорювалися протипожежні смуги, для чергування передбачався вертоліт, вводилося постійне чергування пожежного патруля на спостережних вишках, всі протипожежно-технічні станції приводилися в цілодобову готовність до гасіння пожеж. Балога стверджує, що цього року не було кому організувати цю роботу.

«Навіть не знаю, чим Холоша, керуючи зоною відчуження, сприяв побудові диктатури Януковича, і які у нього можуть бути антизаслуги перед Майданом. Але за час його керівництва не було ні лісових пожеж, ні приводів панікувати. Проте чомусь він був серед перших, кого люстрували. А зараз маємо перші результати такої кадрової політики. І якщо Банкова цей процес не зупинить, війна на Донбасі буде не найголовнішою проблемою", - переконаний депутат.