Балога: Німеччина та Франція переконають країни ЄС ратифікувати Угоду про асоціацію з Україною

Так само як і ніхто не сумнівається, що в разі потреби Франція і Німеччина, як головні «акціонери» ЄС, знайдуть потрібні «аргументи», щоб переконати такі країни в необхідності ратифікувати Угоду з Україною. Питання лише в тому, захочуть вони це робити, чи ні. Цим питанням задався лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.

«Знаю одне – захочуть, якщо будуть вірити і бачити, що Україна йде шляхом реформ і демократії. Що наша країна хоч і проблемна, але частина Європи, яка з часом стане надійним партнером, а не вічним прохачем, якому потрібно дати кілька мільярдів допомоги, щоб голодні і зубожілі українці не штурмували кордони ЄС», - переконаний політик.

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Він заявляє, що це прекрасно розуміють у нашій владі. Тому, роблять все, щоб отримати ту саму фінансову допомогу, яку можна поділити в ручному режимі, а не створити умови для заходу на український ринок європейських компаній, які принесуть сюди технології, робочі місця, надходження до бюджету. Бо насправді другий варіант в стратегічному розрахунку набагато вигідніший нашій економіці, ніж кредити МВФ.

«Тому, зрозуміло, що чим слабшою буде Україна, тим сильніші позиції будуть у тих, хто хоче зірвати нашу євроінтеграцію. Справжня боротьба за наше європейське майбутнє відбувається не в Брюсселі, не в Москві, і не у Вашингтоні, а в самій Україні», - переконаний В.Балога.