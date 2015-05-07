Глава МЗС Польщі вважає малоймовірним наступ бойовиків на Донбасі після 9 травня

Таку думку Схетина висловив в інтерв'ю польській радіостанції RMF FM.

"Є такі сигнали, але вважаю, що тут більше пліток і пошуків негативних сценаріїв", - сказав глава МЗС Польщі.

Схетина висловив думку, що подальший розвиток подій на Донбасі буде залежати від рішень щодо санкцій ЄС проти Росії, які будуть прийняті на засіданні Ради ЄС в кінці наступного місяця.

"Я б почекав до Ради ЄС, який відбудеться 25 червня. Він закриє певний етап і першу половину року", - сказав він.

"Імплементація Мінських домовленостей триває. Це не відбувається дуже швидко, але крок за кроком рухаємося вперед. Потрібно дати шанс на реалізацію цих мирних домовленостей", - додав глава МЗС Польщі.

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Деякі експерти вважають, що Росія може почати черговий наступ на позиції українських військовослужбовців на Донбасі після 9 травня.

Як повідомлялося раніше, підтримувані Росією бойовики продовжують атакувати позиції українських військових.