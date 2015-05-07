Глава МЗС Польщі вважає малоймовірним наступ бойовиків на Донбасі після 9 травня
Міністр закордонних справ Польщі Гжегож Схетина вважає малоймовірним наступ підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі після 9 травня.
Таку думку Схетина висловив в інтерв'ю польській радіостанції RMF FM.
"Є такі сигнали, але вважаю, що тут більше пліток і пошуків негативних сценаріїв", - сказав глава МЗС Польщі.
Схетина висловив думку, що подальший розвиток подій на Донбасі буде залежати від рішень щодо санкцій ЄС проти Росії, які будуть прийняті на засіданні Ради ЄС в кінці наступного місяця.
"Я б почекав до Ради ЄС, який відбудеться 25 червня. Він закриє певний етап і першу половину року", - сказав він.
"Імплементація Мінських домовленостей триває. Це не відбувається дуже швидко, але крок за кроком рухаємося вперед. Потрібно дати шанс на реалізацію цих мирних домовленостей", - додав глава МЗС Польщі.
Читайте такожКоморовський: Польща повинна бути готова до "зеленим чоловічкам"
Читайте такожПольща направить в Україну групу поліцейських для допомоги в реформах
Деякі експерти вважають, що Росія може почати черговий наступ на позиції українських військовослужбовців на Донбасі після 9 травня.
Як повідомлялося раніше, підтримувані Росією бойовики продовжують атакувати позиції українських військових.