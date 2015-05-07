Президент очікує від Ризького саміту солідарності ЄС з Україною

Про це він заявив під час політичної панелі "Європейська інтеграція, як урок здобутий після Другої світової війни" сьогодні у Гданську, де він бере участь у заходах з відзначення 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі.

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"Європейська інтеграція триватиме доти, поки Україна не ввійде до складу європейської сім'ї... Якщо Європа не підтримає Україну, значить Європа зрадить сама себе", - сказав він.

"Я сподіваюся, що Європа продемонструє свою солідарність з Україною", - сказав він.

Порошенко також зазначив, що український народ вибрав свій шлях - рух до Європи - і чекає підтримки ЄС на цьому шляху.

"Ми рухаємося до Європи і наш вибір - це європейський вибір", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко прибув до Гданська для участі у заходах з відзначення 70-річчя перемоги над нацизмом.

У цих заходах 7-8 травня у Гданську беруть участь президенти Болгарії, Хорватії, Кіпру, Чехії, Естонії, Литви, Румунії та України.

Участь в урочистостях підтвердили також голови парламентів Іспанії та Латвії, прем’єр Словаччини, колишній президент Німеччини Горст Келер, заступник голови парламенту Угорщини та міністр оборони Франції. Про свою участь також заявили генеральний секретар ООН Пан Гі Мун та голова Європейської Ради Дональд Туск.