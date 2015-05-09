Митрополит Онуфрій не встав під час зачитування імен Героїв України на знак протесту проти війни - УПЦ МП

Про це повідомляє Лівий берег з посиланням на сайт митрополії.

"Під час промови Президента України Петра Порошенка присутні стоячи вітали імена тих, хто був удостоєний звання Героя України за участь в обороні Вітчизни на Сході нашої держави. Блаженніший Митрополит Онуфрій не відреагував на цю промову так, як всі інші гості і учасники урочистого засідання, щоб підкреслити - потрібно негайно припинити війну!", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБалога вважає, що духовенство УПЦ МП не має морального права ігнорувати пам'ять про загиблихВ УПЦ Московського патріархату стверджують, що митрополит не раз висловлював повагу до всіх героїв, які захищають українські кордони.

"Він не раз висловлював повагу до всіх героїв, які захищають українські кордони. Однак не може бути виправдання підгодівлі вогню війни, яка майже щодня забирає життя не тільки військових, але і беззахисних цивільних осіб України, в тому числі дітей. Вони гинуть по обидві сторони від лінії фронту. Їхні смерті ніхто не рахує", - заявили в УПЦ МП.