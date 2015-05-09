Порошенко нагородив майже 3,5 тисячі учасників АТО медаллю «Захиснику Вітчизни»

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, медаллю нагороджено 3181 військовослужбовця Збройних сил України, 239 військовослужбовців Державної прикордонної служби України та 44 співробітників Служби безпеки України, які отримали поранення під час антитерористичної операції.

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Нагороджені виявили особисту мужність, самовідданість, високий професіоналізм та вірність військовій присязі під час проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях, сказано в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко заявив, що Україна більше не святкуватиме День Перемоги за російським сценарієм.