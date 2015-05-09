Очільник УПЦ МП Онуфрій пояснив, чому не встав на вшанування Героїв України

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, Онуфрій назвав це знаком протесту проти "війни як явища".

“Дійсно, коли Президент говорив у своїй промові про війну на Донбаській землі і про героїв, які відзначилися там, в тому воєнному конфлікті, ми не встали. І це було не знаком зневаги до героїв України. Ми шануємо, поважаємо цих людей. Це люди, які сподобилися великої честі - такої високої державної нагороди, і ця нагорода їм дана за те, що вони ризикували своїм життям, а деякі – віддали своє життя за це. Ми ще раз висловлюємо цим людям свою велику шану і повагу”, - підкреслив він.

Читайте такожБалога вважає, що духовенство УПЦ МП не має морального права ігнорувати вшанування пам'яті загиблихВодночас він наголосив, що це був знак протесту проти війни як явища.

“Ми не хочемо, щоб війна продовжувалася на нашій землі. Ми не хочемо, щоб люди вбивали один одного. Ми хочемо миру, і щоб на нашій землі було Боже благословіння”, - зазначив Онуфрій.

Як повідомлялося у ЗМІ, 8 травня представники УПЦ МП не піднялися під час урочистого засідання парламенту, коли президент Петро Порошенко зачитував імена Героїв України, які отримали це звання під час антитерористичної операції.

9 травня митрополит Онуфрій взяв участь у вшануванні пам’яті воїнів та всіх, хто загинув у роки війни, яке проходило біля Вічного вогню в столичному Парку Слави, після чого відслужив заупокійну літію біля могили Невідомого солдата і зустрівся із ветеранами Другої Світової війни.