The Times: Доповідь "Путін.Війна" може подіяти на росіян, бо написана в Росії

Ця публікація дуже смілива, оскільки ціною виклику новому авторитаризму Росії може стати життя. Це довело вбивство опозиціонера.

Про це сьогодні пише видання The Times в редакційній статті, зауважуючи, що публікація доповіді не означає, що його прочитають всі росіяни. Навпаки, швидше за все, її проігнорують. Перемога пропагандистської машини Володимира Путіна наскільки велика, що іншим країнам доводиться боротися проти неї. І публікація доповіді, яка коштувала Нємцову його життя дуже хороший момент, щоб почати нарешті цю боротьбу.

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Видання зауважує, що російського опозиціонера застрелили поблизу Кремля після того, як він публічно розповів про своє останнє розслідування. Він пояснив, що збирає докази, які б доводили, що солдати Росії таємно воюють на Сході України. Пізніше з'ясувалося, що його докази базуються на розповідях батьків 17 російських десантників, які загинули на війні в Донбасі, яких в Кремлі називають "добровольцями". Насправді ж офіційна позиція Москви розійшлася по швах вже давно.

Видання нагадує про численні звіти розвідки і експертних організацій, які зібрали докази про участь в боях російської бронетехніки і солдатів. Саме завдяки їм терористи в Донбасі уникнули остаточного програшу у війні і навіть змогли захопити нові населені пункти.

Згідно з одним зі звітів, 31 російський танк перетнув кордон за один лише день у лютому. А в Royal United Services Institute зауважують, що з початку року в Україні перебуває 9 тисяч солдатів Збройних сил РФ. Минулого ж місяця у Вашингтоні помітили розташування 12 батальйонів російської армії на кордоні з Україною.

Відмінність доповіді Нємцова від всіх раніше опублікованих полягає в тому, що він російський. Російські читачі нехтують західними джерелами, однак докази, зібрані в вітчизняними опозиціонерами можуть привернути їхню увагу.

Солдатам, які повертаються з війни проти України, затикають роти грошима і погрозами, щоб їхні оповіді не нашкодили офіційній пропаганді Путіна про те, що ніяких російських військ в Донбасі немає. Тож хоробрі зізнання батьків можуть виявитися дуже потужними.

Нємцов пам'ятав з часів роботи в уряді і війн в Чечні, що протести солдатських матерів можуть значно краще приборкати російську агресію, ніж стурбованості Заходу. Після смерті опозиціонера в Кремлі заявили, що він не становив жодної загрози для правлячого режиму. І це правда, що останнім часом його витіснили з політики на простір "самвидаву". Однак видання зауважує, що Нємцов був досить впертим. Він готував антикорупційні звіти і намагався говорити про зловживання владою в Кремлі.

Коли Нємцова вбили, існувало побоювання, що його доповідь щодо України буде знищена. Але його друзі і соратники змогли її завершити і надрукувати три тисячі примірників.

"Такий невеликий тираж навряд чи нашкодить рейтингу президента в Росії. Але сигнал для зовнішнього світу повинен бути чітким: до тих пір, доки війська залякують вільну Україну, санкції повинні діяти", - йдеться в статті.