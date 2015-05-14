У «ДНР» заявляють, що зустріч першої Контактної підгрупи по економіці пройде 14 травня
03:00, 14 травня 2015Політика
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Бойовики "ДНР" заявляють, що зустріч першої Контактної підгрупи по економіці відбудеться у п'ятницю, 14 травня, у Мінську.
REUTERS
Про це в середу повідомив "віце-спікер народної ради" Денис Пушілін, пише Українська правда з посиланням на сайт сепаратистів.
"Завтра відбудеться засідання Контактної підгрупи по економіці. Про подробиці поки говорити рано", - зазначив він.
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Як відомо, раніше на зустрічі в Мінську була запущена робота підгруп з безпеки, політич
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