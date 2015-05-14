Рада дозволила в особливий період мобілізувати демобілізованих

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 228 із 328 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що в особливий період не діє норма про заборону мобілізації тих, хто був демобілізований за останні півроку.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що положеннями частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", якими було доповнено цей Закон згідно із Законом від 18 березня 2015 року (зміни набули чинності 15 квітня 2015 року), передбачається встановлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язаних з числа громадян, які вже проходили військову службу та були звільнені у запас.

Читайте такожПорошенко підписав закон про посилення соціального захисту демобілізованихЯк зазначив під час обговорення законопроекту голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Сергій Пашинський, в той же час парламент прийняв закон, відповідно до якого демобілізовані військовослужбовці переходять в оперативний резерв Збройних сил України.

“Тут є невеликі протиріччя, і оця норма закону, яка забороняє мобілізовувати протягом півроку, і пропонується передбачити, що ця норма на особливий період не працює”, - сказав він.

Довідка. Згідно з законом про мобілізацію, особливий період - це період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.