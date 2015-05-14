Депутата від "Опозиційного блоку" звинуватили в підтримці тероризму
Голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко закликав Генпрокуратуру направити подання про позбавлення недоторканності і притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від «Опозиційного блоку» Сергія Дунаєва за підтримку їм терористів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту.
Він зазначив, що Дунаєв під час виступу на мітингу в Сєвєродонецьку 9 травня висловив підтримку терористам. За словами Ляшка, Дунаєв назвав терористів і зрадників "героями, які зі зброєю в руках захищають своє право на життя і на роботу".
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У відповідь Дунаєв зазначив, що Ляшко було б доцільно хоча б раз приїхати в Луганську область на передову. Він стверджує, що Ляшко спотворює його висловлювання.
Під час цих виступів у сесійній залі депутати припинили роботу, зокрема, парламентарі від коаліції підходили ближче до Дунаеву, а його колеги по фракції не допускали до нього, щоб не виникли сутички.
Разом з тим Дунаєв відмовився коментувати журналістам в кулуарах ВР ситуацію зі звинуваченнями з боку Ляшка, лише сказав: "Я вважаю, що люди гинуть марно".
Раніше УНІАН повідомляв, що уповноважена президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, депутат Ірина Геращенко надіслала запит до ГПУ з проханням перевірити, чи дійсно депутат "Оппоблоку" Наталя Королевська причетна до фінансування терористів.