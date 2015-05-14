Депутата від "Опозиційного блоку" звинуватили в підтримці тероризму

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту.

Він зазначив, що Дунаєв під час виступу на мітингу в Сєвєродонецьку 9 травня висловив підтримку терористам. За словами Ляшка, Дунаєв назвав терористів і зрадників "героями, які зі зброєю в руках захищають своє право на життя і на роботу".

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У відповідь Дунаєв зазначив, що Ляшко було б доцільно хоча б раз приїхати в Луганську область на передову. Він стверджує, що Ляшко спотворює його висловлювання.

Під час цих виступів у сесійній залі депутати припинили роботу, зокрема, парламентарі від коаліції підходили ближче до Дунаеву, а його колеги по фракції не допускали до нього, щоб не виникли сутички.

Разом з тим Дунаєв відмовився коментувати журналістам в кулуарах ВР ситуацію зі звинуваченнями з боку Ляшка, лише сказав: "Я вважаю, що люди гинуть марно".

Раніше УНІАН повідомляв, що уповноважена президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, депутат Ірина Геращенко надіслала запит до ГПУ з проханням перевірити, чи дійсно депутат "Оппоблоку" Наталя Королевська причетна до фінансування терористів.