У Москві з Нуланд хочуть обговорити російсько-американські відносини і ситуацію в Україні

Про це повідомив ТАСС заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

"У російському МЗС Вікторія Нуланд зустрінеться 18 травня зі статс-секретарем, заступником міністра Григорієм Карасіним і зі мною", - сказав дипломат.

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За словами Рябкова, в центрі уваги будуть "російсько-американські відносини і ситуація в Україні".

За даними ТАСС, у Нуланд заплановано ще ряд зустрічей з російськими офіційними особами.

Нагадаємо, раніше Держдеп США повідомляв, що після візиту в Київ і зустрічі з українським керівництвом Нуланд відправиться до Москви для обговорення питань врегулювання кризи на сході України.