У Москві з Нуланд хочуть обговорити російсько-американські відносини і ситуацію в Україні
10:09, 17 травня 2015Політика
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На консультаціях у російському дипвідомстві з помічником держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторією Нуланд будуть обговорюватися російсько-американські відносини і ситуація в Україні.
У Нуланд заплановано ще ряд зустрічей з російськими офіційними особами / mskbest.ru
Про це повідомив ТАСС заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.
"У російському МЗС Вікторія Нуланд зустрінеться 18 травня зі статс-секретарем, заступником міністра Григорієм Карасіним і зі мною", - сказав дипломат.
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За словами Рябкова, в центрі уваги будуть "російсько-американські відносини і ситуація в Україні".
За даними ТАСС, у Нуланд заплановано ще ряд зустрічей з російськими офіційними особами.
Нагадаємо, раніше Держдеп США повідомляв, що після візиту в Київ і зустрічі з українським керівництвом Нуланд відправиться до Москви для обговорення питань врегулювання кризи на сході України.
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