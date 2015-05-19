У дискусії депутатів щодо кандидатур до Вищої ради юстиції намітилося розуміння

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав у коментарі журналістам лідер фракції «Блоку Петра Порошенка» Юрій Луценко.

Він наголосив, що треба якнайшвидше обрати членів ВРЮ за квотою парламенту.

“Вища рада юстиції має запрацювати. Сьогоднішні двоє членів можуть запустити роботу ВРЮ (йдеться про можливість сьогоднішнього обрання двох членів ВРЮ від парламенту — Ірини Мамонтової та Олексія Маловацького - УНІАН). В разі позитивного результату при цьому голосуванні ми отримаємо ймовірний кворум для роботи ВРЮ”, - сказав Луценко.

При цьому Луценко зазначив, що йому відомо, що “ті, хто конструював кривосуддя в Україні, намагаються зупинити призначення одного з членів ВРЮ, висунутого одним із з'їздів”.

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Водночас він не уточнив, про чий з'їзд йдеться. Луценко зазначив, що в парламенті зараз навіть обговорюється можливість прийняття “спеціального закону, який унеможливить таку торпедну атаку суддівської мафії”.

У коментарях журналістам лідер фракції “Самопоміч” Олег Березюк підтвердив, що серед інших кандидатів від трьох фракцій коаліції розглядається і кандидатура Шишкіна, але поки що рішення не узгоджено. “У нас іде дискусія з нашими колегами, але ми ще не розглядали цю конкретну кандидатуру на фракції. Це один з претендентів”, - додав Березюк.

Як повідомляв УНІАН, зараз у ВР триває таємне голосування щодо обрання двох членів Вищої ради юстиції. До бюлетенів внесено дві кандидатури на посади членів ВРЮ - Ірини Мамонтової та Олексія Маловацького.

ВР має призначити трьох членів ВРЮ, але на даний час три фракції коаліції - “Самопоміч”, “Батьківщина” та фракція Радикальної партії не змогли узгодити спільну кандидатуру. Кандидатуру Мамонтової внесла фракція “Народний фронт”, а кандидатуру Маловацького – фракція «Блоку Петра Порошенка".