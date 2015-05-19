У парламенті почали підготовку до таємного голосування за членів Вищої ради юстиції

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту голова ВР Володимир Гройсман зазначив, що сьогодні парламент голосуватиме за низку кадрових питань, зокрема щодо обрання двох членів ВРЮ за квотою парламенту.

“Всього, наголошую на тому, що у нас є три кандидати, яких ми маємо подати. Але сьогодні будемо розглядати тільки дві кандидатури, які були подані відповідно до законодавства на розгляд депутатів ВР”, - сказав голова ВР.

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Він запросив до слова голову лічильної комісії Черненка, який зазначив, що для організації проведення таємного голосування для призначення на посади членів ВРЮ необхідно провести перше засідання лічильної комісії.

Відповідно він закликав членів лічильної комісії за 5 хвилин зібратися на таке засідання.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня у Верховній Раді планувалося голосування за призначення на посади членів Вищої ради юстиції Ірини Мамонтової та Олексія Маловатського. Однак голосування було перенесено на 19 травня.

Крім того, ВР не узгодила третю кандидатуру на посаду члена ВРЮ від парламенту.