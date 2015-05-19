Американського генерала "вразили" дії української влади щодо захоплених спецназівців

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

"Я був вражений, і хочу подякувати українським Збройним силам та уряду щодо того, яким чином ви дієте в ситуації з двома захопленими російськими солдатами, а саме, що ви негайно повідомили Червоний хрест і ОБСЄ, а також одразу ж відправили російських солдатів у госпіталь для медичного догляду, що є, на мою думку, гарним прикладом професійного підходу українського уряду", - сказав Годжес.

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За його словами, дуже важливо, що спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ були допущені для ознайомлення з умовами утримання російських солдатів.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

Тим часом у Кремлі відхрестилися від захоплених на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив позицію Москви, що «ніяких російських військових на Донбасі немає».