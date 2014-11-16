Словаччина обіцяє сприяти реформам в Україні – президент

Такої домовленості було досягнуто під час сьогоднішніх переговорів, у Братиславі, повідомив президент України Петро Порошенко під час спілкування з представниками ЗМІ.

За словами глави держави, йдеться про співпрацю на президентському рівні, а також на рівні керівників урядів та міністерств і відомств.

Сторони також домовилися про проведення одразу після формування нового Кабінету міністрів в Україні спільного засідання урядів.

«Для того, щоб започаткувати міжвідомчу співпрацю, яка допоможе відпрацювати механізми імплементації законодавства до європейських стандартів», - повідомив Порошенко. Він зазначив, що така допомога є цінною, адже Словаччина - одна найцікавіших країн, що до досвіду імплементації Угоди з ЄС.

Глава держави також повідомив, що сторони домовилися про спільний контроль на кордоні, облаштування спільних пунктів пропуску.

«Це буде одним з найефективніших кроків, щоб подолати корупцію на митниці», - переконаний Порошенко.

Глава держави запросив президента Словацької Республіки відвідати Україну з візитом найближчим часом. Запрошення було з вдячністю прийнято.

Читайте такожСловаччина пропонує Україні проводити спільні засідання урядів Відповідаючи на запитання щодо впровадження санкцій щодо Росії, Порошенко зазначив, що їх мета не зашкодити східному сусідові України, а зупинити агресію. «Санкції - це не питання економіки, це не питання шкоди комусь, це питання цінностей, безпеки і права», - наголосив Порошенко.

У свою чергу президент Словацької Республіки Андрей Кіска, відповідаючи на запитання щодо підтримки міжнародних санкцій по відношенню до Росії, підкреслив: «Якщо діалог не діє, якщо одна зі сторін порушує міжнародне право, санкції мають бути. ЄС має бути солідарним і єдиним, якщо діалогу немає, на порядок денний виходять санкції».

Раніше президент заявив, що Україна отримала гарантії того, що словацькою стороною буде забезпечено постачання реверсного газу.