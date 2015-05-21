Порошенко прибув до Риги для участі в саміті Східного партнерства

16:17, 21 травня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко прибув до Риги для участі в саміті Східного партнерства.

Порошенко / twitter.com/poroshenko

Про це повідомила прес-служба глави держави у Twitter.

Зазначається, що Порошенко 21 та 22 травня перебуватиме з робочим візитом у Латвії, де візьме участь у саміті "Східне партнерство".

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Як повідомляв УНІАН, у доповіді Єврокомісії від 8 травня про імплементацію Україною другої фази Плану дій з лібералізації візового режиму констатується прогрес України у її виконанні.

Зазначається, що ключовим пріоритетом для України повинне стати стійке виконання правових і інституціональних рамок, зокрема в таких сферах, як боротьба з корупцією, організованою злочинністю, торгівлею людьми й дискримінацією.

Виконання цих дій дозволить Україні завершити реалізацію другої фази плану.

Оціночна місія Євросоюзу з перевірки виконання Плану дій щодо лібералізації візового режиму працюватиме в Україні у вересні-жовтні.

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