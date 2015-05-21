Росії немає сенсу розвалювати Україну - Семенченко

Таку думку народний депутат від партії «Самопоміч» Семен Семенченко висловив під час запису телевізійної програми «Схід + Захід», яка буде транслюватися на каналі УНІАН-ТБ 23 травня о 17.00.

«Сенсу розвалювати нашу держава для них не має ніякого, інакше вся відповідальність перейде на плечі Путіна», - сказав Семенченко.

Він також припустив, що в даний момент Росія намагається розгойдати ситуацію в Україні, щоб потім люди сказали: «Так, Майдан був нашою помилкою, і давайте протягнемо один одному руки».

«На сьогоднішній день ми планів Путіна не знаємо. Змінюється тактика, але не змінюється стратегія щодо України... Його завдання - залишити Україну в орбіті Росії й не показати росіянам, що в Україні жити краще», - сказав Семенченко.

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Він також вважає, що Україні не варто особливо сподіватися на допомогу Заходу.

«Що стосується західних країн, я думаю, що особливо допомоги від них нам чекати не варто. Я думаю, що вони хочуть швидше закінчити цей конфлікт за рахунок України», - сказав Семенченко.