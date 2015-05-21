Росії немає сенсу розвалювати Україну - Семенченко
Росії немає сенсу розвалювати Україну, оскільки вона буде змушена взяти відповідальність за розпад нашої країни.
Таку думку народний депутат від партії «Самопоміч» Семен Семенченко висловив під час запису телевізійної програми «Схід + Захід», яка буде транслюватися на каналі УНІАН-ТБ 23 травня о 17.00.
«Сенсу розвалювати нашу держава для них не має ніякого, інакше вся відповідальність перейде на плечі Путіна», - сказав Семенченко.
Він також припустив, що в даний момент Росія намагається розгойдати ситуацію в Україні, щоб потім люди сказали: «Так, Майдан був нашою помилкою, і давайте протягнемо один одному руки».
«На сьогоднішній день ми планів Путіна не знаємо. Змінюється тактика, але не змінюється стратегія щодо України... Його завдання - залишити Україну в орбіті Росії й не показати росіянам, що в Україні жити краще», - сказав Семенченко.
Читайте такожЛише 6% росіян вважають, що війна в Україні йде через втручання Росії у конфлікт – соціолог
Він також вважає, що Україні не варто особливо сподіватися на допомогу Заходу.
«Що стосується західних країн, я думаю, що особливо допомоги від них нам чекати не варто. Я думаю, що вони хочуть швидше закінчити цей конфлікт за рахунок України», - сказав Семенченко.