Сербія не підтримує санкції щодо Росії - прем'єр

Про це заявив прем'єр-міністр Сербії Александар Вучич в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt, передає Європейська правда.

"Підтримка санкцій проти Росії має економічні наслідки, і Сербія не в змозі з ними впоратися. Ми повинні забезпечити наше економічне виживання. Адже ми досі за межами ЄС, і ніхто не допомагає нам", - зазначив Вучич.

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Одночасно сербський прем'єр підкреслив, що його країна прагне вступити до Євросоюзу.

"Ми просунулися в діалозі з Пріштиною, ми провели болючі економічні реформи та ініціювали заходи жорсткої економії. Бєлград зробив це без тиску ззовні", - сказав він.

У той же час Вучич підкреслив, що Сербія не збирається відмовлятися при цьому від зв'язків з Росією.

"Ми зацікавлені в добрих стосунках з Москвою - це не є чимось ганебним", - додав він.

Прем'єр повідомив, що на зустрічі з Володимиром Путіним на параді в Москві він заявив президенту РФ про прагнення Сербії вступити в ЄС.