Столтенберг: Україна - не буферна зона, а незалежна держава

Як повідомляє у четвер, 28 травня, Deutsche Welle з посиланням на агентство dpa, про це Столтенберг сказав, виступаючи з промовою у Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні у середу, 27 травня.

За його словами, НАТО подбає і про стабільність у сусідніх з ним країнах - Україні, Грузії та Молдові.

"Ці країни - не буферні зони, вони - незалежні, суверенні держави", - наголосив генсек НАТО, водночас застерігши Росію від перешкоджання намірам цих країн приєднатися до Північноатлантичного альянсу. Столтенберг наголосив, що рішення щодо вступу чи не вступу в НАТО ухвалюється лише самою країною-кандидатом і 28-ма членами Альянсу та ніким іншим.

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Генсек НАТО також піддав різкій критиці провокаційні заяви Кремля щодо російської ядерної зброї та розширення польотів бомбардувальників, здатних її нести.

"Останнє застосування Росією ядерної риторики, навчання та операції глибоко непокоять", - сказав Столтенберг, наводить його слова агентство AFP. Прикладами такої риторики він назвав заяви російського президента Володимира Путіна про те, як той розмірковував під час анексії Криму навесні 2014 року про можливість приведення до стану боєготовності ядерних військ.

Столтенберг застеріг, що "рівновага безпеки в Європі зміниться", якщо Росія реалізує свої плани з розміщення у Калінінграді ракет, які здатні нести ядерні боєголовки,а також погрози розмістити ядерну зброю в Криму. Столтенберг також розкритикував те, що Росія розширила польоти своїх здатних нести ядерну зброю бомбардувальників "від Японії до Гібралтара, від Криту до Каліфорнії, від Балтійського моря до Чорного". Він зазначив, що Росія не винесла уроку з "холодної війни". "Російське брязкання зброєю є непередбачуваним, дестабілізаційним і небезпечним", - відзначив генсек НАТО.