Україна для зміцнення співпраці з НАТО повинна реформувати сектори безпеки та оборони - Столтенберг

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після засідання Комісії НАТО-Україна.

«Ми продовжуватимемо зміцнювати наше співробітництво по мірі того, як Україна просуватиметься у проведенні реформ в оборонному та безпековому секторі, стратегічних комунікаціях та виконанні проектів з розбудови спроможностей у рамках Програми НАТО «Наука заради миру та безпеки», - наголосив Столтенберг.

Читайте такожНАТО стурбоване можливим розміщенням ядерного озброєння в Криму - Столтенберг

За його словами, країни-члени НАТО з нетерпінням очікують на організацію Україною навчань Євроатлантичного координаційного центру з реагування на надзвичайні ситуації, що повинно відбутися у вересні 2015 року на Яворівському полігоні.

Раніше УНІАН повідомляв, що НАТО наполягає на мирному вирішенні ситуації на сході України шляхом дипломатичних зусиль та за умови підтримання діалогу.