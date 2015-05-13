Україна для зміцнення співпраці з НАТО повинна реформувати сектори безпеки та оборони - Столтенберг

19:36, 13 травня 2015
Політика
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Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Йєнс Столтенберг заявляє, що для зміцнення співпраці з НАТО Україна повинна просуватися в реформуванні безпекового й оборонного секторів.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після засідання Комісії НАТО-Україна.

«Ми продовжуватимемо зміцнювати наше співробітництво по мірі того, як Україна просуватиметься у проведенні реформ в оборонному та безпековому секторі, стратегічних комунікаціях та виконанні проектів з розбудови спроможностей у рамках Програми НАТО «Наука заради миру та безпеки», - наголосив Столтенберг.

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За його словами, країни-члени НАТО з нетерпінням очікують на організацію Україною навчань Євроатлантичного координаційного центру з реагування на надзвичайні ситуації, що повинно відбутися у вересні 2015 року на Яворівському полігоні.

Раніше УНІАН повідомляв, що НАТО наполягає на мирному вирішенні ситуації на сході України шляхом дипломатичних зусиль та за умови підтримання діалогу.

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