Рада завтра розгляне питання щодо зняття недоторканності з Клюєва та Мельничука

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман зазначає, що завтра о 10.30 парламент розгляне питання зняття депутатської недоторканності з Сергія Клюєва та Сергія Мельничука.

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Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР закликав депутатів уважно ознайомитися з матеріалами Регламентного комітету ВР. “Процедура потребує повного обговорення цього питання. І завтра о 10.30, після виступів народних депутатів, одразу буде внесено питання щодо цього питання порядку денного”, - сказав Гройсман.

Він також закликав депутатів до “стовідсоткової явки”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 червня, після завершення засідання регламентного комітету ВР перший заступник голови комітету ВР з питань Регламенту Павло Пинзеник сказав, що комітет рекомендуватиме голові ВР Володимиру Гройсману внести на розгляд парламенту питання щодо зняття недоторканності з депутатів Сергія Клюєва та Сергія Мельничука. .

У свою чергу голова ВР пообіцяв, що як тільки надійде рішення Регламентного комітету, він винесе на розгляд парламенту питання про зняття депутатської недоторканності з Клюєва і Мельничука.

Довідка УНІАН. Генпрокуратура підозрює Клюєва і Мельничука у скоєнні ряду злочинів.

Основна стаття, яку інкримінують екс-комбату «Айдару» Мельничуку, - створення злочинної організації.

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Клюєва підозрюють у заволодінні шахрайським шляхом фінансовими коштами, а також майном підприємств і приватних осіб.

29 травня Комітет з питань Регламенту та організації роботи ВР підтримав подання генпрокурора Віктор Шокіна в частині притягнення до кримінальної відповідальності Мельничука, але не підтримав у наданні згоди на його затримання та арешт.

Також 29 травня Регламентний комітет рекомендував голові парламенту повернути Генпрокуратурі подання щодо внесення на голосування до сесійної зали питання про позбавлення депутатської недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності Клюєва.