Племінник Ющенка бачить себе з Тимошенко

Блок “Наша Україна” розпочав переговорний процес зі створення коаліції в регіонах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі блоку, зокрема, за словами голови Івано-Франківської обласної організації “Нашої України” Зіновія ШКУТЯКА, “ми за помаранчеву коаліцію. Але за однієї умови: кандидат в прем’єри повинен офіційно заявити, що ніколи, за жодних умов не буде претендувати на президентське крісло, якщо Віктор ЮЩЕНКО піде на другий термін”.

Як сказав З.ШКУТЯК, на Івано-Франківщині інших варіантів, аніж блокування з БЮТ, нема. “Але якщо хтось з політичної еліти скаже, що потрібно роздивитися якісь інші варіанти блокування – будемо думати...”, додав він.

У свою чергу голова Чернівецької обласної організації “Нашої України” Борис БАГЛЕЙ зазначив, що “якщо не буде коаліції з БЮТ та СПУ, люди нас «порвуть». Він нагадав, що “помаранчева коаліція” на цих виборах набрала в 1,5 рази голосів більше, аніж в 2002 р. “Наша Україна” та БЮТ разом набрали 60% (минулого разу спільний результат був 46%). І такий результат тому, вважає він, що “ми з БЮТ вели себе толерантно по відношенню один до одного”. “Окрім того, соціалісти набрали удвічі більше, ніж 2002 р. Тобто, разом ми нічого не втратили. А от комуністи дуже багато втратили”, - сказав Б.БАГЛЕЙ. (УНІАН: у 2002 році СПУ набрала 6,87%, а у 2006 році за неї проголосували 5,67% виборців; КПУ на минулих виборах здобула друге місце з 19,98%, на виборах-2006 має п’яте місце з 3,66%).

За словами Б.БАГЛЕЯ, “у нас в обласному осередку Партії регіонів працюють дуже порядні люди, але підтримки вони у нас все одно не мають, усі очікують “помаранчевої коаліції”. “Якщо такої коаліції не буде створено – я не беруся прогнозувати, скільки наші політичні сили наберуть на наступних парламентських виборах...”, - сказав голова Чернівецької обласної організації “Нашої України”.

Голова Харківської обласної організації “Нашої України” Ярослав ЮЩЕНКО висловив думку, що на загальноукраїнському рівні у нас має бути коаліція з БЮТ та СПУ.

Натомість на Харківщині до облради пройшли, окрім “Нашої України”, БЮТ, “Віче” та партія “Відродження”, зазначив він, додавши, що з цими політичними силами коаліція цілком можлива. Так само на обласному рівні можливий діалог з Блоком Володимира Гошовського «За Союз», вважає Я.ЮЩЕНКО. При цьому він додав, що “ВІТРЕНКО до Харківської облради також “пролізла”, але ясно, що з нею нам не по дорозі. А от соціалісти у нас не проходять, не проходить і Блок Литвина”.