Аналітики: Кремль намагається застосувати тактику "троянського коня"

Про це йдеться у звіті аналітичної групи Da Vinci AG, яким володіє УНІАН.

"Ми вважаємо, що цілеспрямовані обстріли бандформуваннями житлових кварталів, інфраструктури і т. д. в поєднанні з обробкою населення через канали пропаганди мали на меті сформувати і закріпити у свідомості населення, що залишилося на окупованих територіях, образ України, як карателя і окупанта", - йдеться у звіті.

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"За нашими оцінками, відносно безпечний процес реінтеграції стане можливим тільки у випадку відновлення зростання економіки, зниження безробіття і виходу зовнішньоторговельного балансу в профіцит на території України поза АТО. Зниження ризиків реінтеграції безпосередньо пов'язане із зростанням економіки України, активність внутрішніх та зовнішніх інвесторів, підвищенням купівельної спроможності населення", - повідомляють аналітики.