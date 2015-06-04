Порошенко заявив, що не задоволений роботою влади

Про це він заявив під час виступу із щорічним посланням до Верховної Ради "Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2015 році".

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"У мене часто питають, чи задоволений я роботою уряду. Ні. Чи задоволений я роботою Верховної Ради? Очевидно, також ні. Скажу більше, я не задоволений і своєю роботою. Знаєте, чому? Тому що народ нами не дуже задоволений", - сказав Петро Порошенко, звертаючись до народних депутатів.

Президент наголосив, що сьогодні спільним завданням є подвоїти і потроїти зусилля задля змін в Україні.