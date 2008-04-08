Суд зупинив дію земельних рішень Київради від 1 жовтня

Шевченківський районний суд столиці своєю ухвалою зупинив дію рішень Київської міської ради від 1 жовтня 2007 року до завершення розгляду справи по суті.

Як передає кореспондент УНІАН, це рішення було прийнято у зв’язку з поданим стороною позивача клопотанням на сьогоднішньому судовому засіданні за позовом депутата Київради Віталія КЛИЧКА щодо незаконності рішень Київради, що були прийняті на сесії 1 жовтня минулого року.

“Клопотання КЛИЧКА Віталія Володимировича про вжиття заходів по забезпеченню адміністративного позова задовольнити. Зупинити дію рішень Київради 1 жовтня та заборонити відповідачу виконувати рішення цієї сесії до закінчення розгляду справи і винесення рішення по суті”, йдеться в ухвалі суду.

На оскарження ухвали надається 5 днів.

Рішення про необхідність прийняття цієї ухвали було прийнято у зв’язку з тим, що до суду позивачем були подані матеріали, згідно з якими у Києві вже розпочато знесення дошкільного навчального закладу по вулиці Червоноармійська, 35б, рішення по якому було прийнято саме на сесії Київради 1 жовтня. Згідно з цим рішенням, дисадок був переданий з комунальної власності компанії “Київжитлоінвестменеджмент”, якій дозволено знесення зазначеної будівлі.

Як наголосив представник позивача, таким чином, уже можна спостерігати фактичну реалізацію рішень, прийнятих на сесії 1 жовтня.

Суддя задовольнив клопотання сторони-позивача, посилаючись на те, що існує очевидна небезпека заподіяння шкоди представникам київської територіальної громади.

Наступне засідання, на якому буде продовжено слухання справи за позовом В.КЛИЧКА, призначено на 15 квітня.

На нього буде викликано як свідків депутатів Київради Анатолія КОВАЛЕНКА, Віталія БАБАКА та Андрія АРТЕМЕНКА.

Крім того, суд зобов’язав відповідача надати повний аудіозапис зазначеної сесії Київради.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада 2007 року В.КЛИЧКО оскаржив у Шевченківському райсуді столиці рішення Київради, ухвалені 1 жовтня. Він просив суд визнати незаконними ці рішення.

За даними Блоку Кличка, на зазначеній сесії Київради були прийняті рішення про передачу у приватну власність або постійне користування понад 4% столичної землі, загальна вартість розподіленої землі перевищує 10 млрд. доларів.