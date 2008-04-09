Кличко не хоче знати, який діаметр каналізаційних труб

Претендент у мери Києва Віталій КЛИЧКО сподівається, що найближчим часом буде досягнуто згоди щодо висунення єдиного кандидата на посаду міського голови столиці від демократичних сил.

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.КЛИЧКА, про це він сказав в ефірі телеканалу “1+1”.

Зокрема, за його словами, на сьогоднішній день тривають переговори з усіма політичними силами. «Я думаю, що найближчим часом ми дійдемо згоди, в результаті чого й буде висунута єдина кандидатура від демократичних сил», - сказав В.КЛИЧКО.

Водночас В.КОИЧКО наголосив: «Я не є членом жодної політичної партії й спираюся тільки на підтримку киян, тому я не залежу від політиків і не буду їм зобов’язаний після виборів».

Політик заявив, що він бере особисту відповідальність за команду, з якою йде на вибори. «Це професіонали, люди, яких знають кияни, люди моральні й чесні», - підкреслив він.

В.КЛИЧКО зауважив, що його команда має високий рейтинг, бо фракція його Блоку впродовж останніх двох років систематично відстоювала інтереси киян: заблокувала підвищення цін на житлово-комунальні послуги, виступила проти незаконного землевідведення тощо.

«Чомусь у пострадянських країнах побутує думка, що мер має бути господарником і знати кількість люків у місті й діаметр каналізаційних труб, але подивіться на світовий досвід: кожен сучасний мер є, перш за все, менеджером команди й людиною, яка персонально відповідає за те, що відбувається в місті», - заявив В.КЛИЧКО.

Окрім того, політик заявив, що всі кандидати в основному виконують технічне завдання й відтягують голоси, що працює на користь нинішнього мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.