Намагання РФ перебрати контроль над ядерними об’єктами в Криму суперечить міжнародному праву – МЗС

Про це йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ України у зв’язку з розміщеними на сайті МЗС РФ виступами голови російської делегації, посла з особливих доручень Г.Берденнікова під час чергового засідання Ради керуючих МАГАТЕ 8 червня 2015 року.

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Як повідомили УНІАН в Департаменті політики і комунікацій МЗС України, в коментарі наголошується на деструктивності та неправомірності позиції російської сторони, коли «представники російської дипломатії продовжують використовувати свою участь у міжнародних організаціях різного спрямування не для здійснення конструктивного внеску в їхню роботу, а для нікчемних спроб узаконити анексію АР Крим та м. Севастополь».

При цьому зазначається, що «неправомірні дії з боку Росії не мають жодних правових наслідків для статусу Автономної Республіки Крим як невід’ємної частини території України», що було підтверджено резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 27 березня 2014 року.

В МЗС наголошують, що «всі ядерні об’єкти, установки і матеріали, які знаходяться на території АРК та м. Севастополь, є власністю України», а їхній правовий статус, порядок експлуатації, використання та обслуговування визначені законодавством України, положеннями Угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.