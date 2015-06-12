Коморовський: РФ ставить під сумнів кордони України і міжнародний лад

"Західні держави повинні зміцнювати взаєморозуміння та солідарність", - сказав президент Польщі Броніслав Коморовський, відкриваючи другий день саміту Wrocław Global Forum у столиці Нижньої Сілезії, передає Польське радіо.

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"Це розуміння має бути взаємним – в Європі західні країни повинні розуміти своїх східних та південних сусідів", - додав президент. Він зазначив, що агресивна політика Росії ставить під сумнів як кордони України, так і підвалини міжнародного ладу.

Броніслав Коморовський згадав, що згідно із опитуваннями, деякі суспільства в Європі не готові захищати свої країни. Тому, як додав він, треба постійно зміцнювати єдність країн Заходу. "Інакше підвалини нашої свободи, у тому числі польської свободи, яку ми відновили 25 років тому, у час випробування, у момент кризи, можуть ослабнути", - сказав президент Польщі.