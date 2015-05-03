Коморовський: ЄС не може співпрацювати з Росією через її агресивну політику щодо України

Про це Коморовський заявив в ефірі Польського радіо, коментуючи висловлювання керівника Адміністрації президента РФ Сергія Іванова про те, що Росія готова співпрацювати із західними партнерами, передусім у питанні підтримки безпеки в світі.

«Не може бути співробітництва на підставі умов, які тепер диктує Росія», – сказав Коморовський.

Читайте такожРосія може виграти в Заходу війну нервів або пропаганди, і жодну іншу - Коморовський

Він нагадав про анексію Криму й агресивну політику Кремля стосовно України.

«Пан Сергій Іванов лише забув сказати, чи Росія відступить з Криму і Донбасу. І чи припинить політику агресії проти сусідів. Бо якщо відмовиться від політики агресії, то весь західний світ, у тому числі й Польща, зацікавлений у створенні відносин на основі співробітництва. Але не так, що напали на сусіда, пограбували його землю, заблокували його шлях на Захід, а тепер кажемо, що в інших питаннях ми готові співпрацювати», - наголосив Коморовський.

Він також сказав, що, на думку Польщі, події в Україні є найбільшою проблемою у перспективі років, додавши, що це становить загрозу для європейського порядку.

За словами Коморовського, якщо Україна пов’язуватиме своє майбутнє із західним світом, то для Польщі це означатиме посилення безпеки, якщо ж Україна звернеться на схід, то буде навпаки.