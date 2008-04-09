Український дім святкуватиме ювілей

15 квітня о 18.00 в Українському домі відбудуться урочистості з нагоди ювілею Українського дому – унікального поліфункціонального центру національного значення, важливого осередку громадсько-політичного, культурного та ділового життя України, місця проведення заходів загальнодержавного та міжнародного рівня, широкомасштабних мистецьких акцій.

В рамках урочистостей в Українському домі буде відкрито художню виставку, яка представить:

- найбільше зібрання творів видатної майстрині Марії Приймаченко з приватних колекцій;

- живопис, графіку, скульптуру, ікону, тканий рушник, японську гравюру з фондової колекції.

Напередодні 100-річчя з дня народження народної художниці Марії Приймаченко Український дім представляє 150 творів видатної майстрині з приватних колекцій відомих особистостей – Василя Вовкуна, Ігоря Воронова, Богдана Губського, Костянтина Бондарьова, Ігоря Гриніва, Олега Пінчука, Едуарда Димшица, Лідії Лихач ін.

Відвідувачі виставки вперше отримають можливість побачити велику та яскраву добірку творів з фондового зібрання Українського дому – установи з багатою та цікавою історією. Фондова колекція Українського дому нараховує більше 70 тисяч експонатів ХVIII - XXI століть.

У колекції живопису близько 150 художніх творів. Серед авторів – класики української живописної школи ХХ століття, народні художники СРСР та України Тетяна Яблонська, Сергій Григор`єв, Михайло Дерегус, Яків Ромос, Михайло Бєльський, Віктор Ковтун, Михайло Романишин, Ісак Тартаковський, Георгій Чернявський (60 робіт), народний художник Росії і Білорусі Вітольд Бялиницький-Біруля. Серед заслужених художників та заслужених діячів мистецтв України - Віра Баринова-Кулеба, Василь Габда, Олександр Івахненко, Іван Ілько, Тимофій Лящук, Володимир Масик, Микита Попенко, Андрій Сербутовський, Сергій Лисицин, який передав у дарунок Українському дому свій творчий доробок. Також буде представлено зібрання акварелей Валерія Акопова, Георгія Бабійчука, Володимира Гавриленка, Івана Григор`єва, Миколи Лебідя, Геннадія Польового, Григорія Сокиринського.

Скульптура представлена творами, виконаними переважно у 80-90ті роки ХХ століття. Це твори американських скульпторів українського походження Міртали та Петра Капшученка, сучасників – Юлія Синькевича, Льва Синькевича, Олександра Сухоліта, Романа Романишина, Олександра Карунського, Світлани Карунської, Миколи Теліженка, Василя Татарського, Сергія Фісюна.

Виставка української графіки середини ХІХ – ХХ століть представить 100 робіт сорока авторів: український авангард 20-30х років (представники школи Михайла Бойчука Оксана Павленко та Микола Рокицький); твори народного художника України Олександра Губарєва, заслуженого художника України Василя Лопати; Петра Шпорчука (70-і роки), Олександра Конова, Євгена Матвєєва, Михайла Шевченка, художників пост-авангарду Володимира Іванова-Ахметова, Олександра Дубовика, Івана Кириченка, Романа Романишина (80-90-і роки).

Виставка представить ікону XVIII-XX століть (60 експонатів), роботи професійних і народних іконописців, а також ткані рушники – зразки творчих знахідок і ткацької майстерності богуславських художників декоративно-ужиткового мистецтва Івана Нечипоренка та Надії Скопець, уродженки Косівського краю лауреата Національної премії України ім. Тараса Шевченка Ганни Василащук, чудові кролевецькі панно Олександри Соловйової, вишукані орнаменти заслуженого майстра народної творчості України Ольги Бондаревої, твори народного художника України Сергія Нечипоренка.

Буде представлено унікальну виставку японської гравюри ХІХ ст. - джерела, витонченою орнаментальністю та декоративністю якого живились імпресіоністи, модерністи, постімпресіоністи. Надихаючись японською гравюрою, писали свої геніальні твори Анрі Матісс, Клод Моне, Едгар Дега, Анрі Тулуз-Лотрек, Вінсент Ван Гог та інші. Добірка є невеликою частиною духовної спадщини художників школи Утагава, заснованої Тойохару (1735-1814), об’єднання художників епохи Едо. Серед митців - блискучі майстри гравюри Кунісада (1786-1864), Кунійосі (1797-1861), Хіросіге (1797-1858).

Для відвідувачів виставка буде відкрита з 16 до 20 квітня 2008 р. з 10.00 до 19.00.

Вхід вільний.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами: 278 59 50, e-mail: info@ukrchas.net

До уваги представників ЗМІ!

Просимо підтвердити свою участь до 12.00 15 квітня. Контакти: 278 59 50, 8 050 444 74 61,

e-mail: info@ukrchas.net

Інформаційна довідка.

Український дім було створено згідно наказу Міністерства культури УРСР „Про створення культурно-просвітницького центру “Український дім”. В історичному контексті п’ятнадцять років – короткий проміжок часу, проте для окремої установи це значна дата, яка дає можливість проаналізувати результати своєї діяльності.

Протягом років неодноразово змінювалася назва установи та її підпорядкування, проте головні напрямки діяльності були і залишаються актуальними і понині – сприяння реалізації державної політики в галузях культури та освіти, науково-технічної інформації, економіки, пропагування кращих зразків української культури, досягнень вітчизняного та світового мистецтва, збереження культурно-мистецького надбання, художніх та інтелектуальних цінностей, підтримка українських митців, стимулювання культурно-мистецького процесу, задоволення духовних потреб широких верств населення, всебічне сприяння інтеграції України у світовий культурний процес, розширення зв`язків із зарубіжними країнами і міжнародними організаціями.

Найрезонансніші події в історії Українського дому:

Збори Європейського банку реконструкції та розвитку (1998), заходи в рамках візиту в Україну Його Святості Івана Павла ІI (2000), форуми Світового конгресу українців (2003-2007), штаб учасників акції непокори під час Помаранчевої революції (2004), урочистості з нагоди інаугурації Президента України Віктора Ющенка (2005), „Міні-Давос 2005”- Міжнародний інвестиційний форум „Позачерговий круглий стіл, присвячений Україні” (2005), виставки пам’яті жертв Голодомору 1932-1933рр.(2005-2007), заходи з приводу річниці трагедії у Бабиному Яру (2006), Презентація Кубку FIFA в рамках всесвітнього туру FIFA (2006), Засідання міжнародної організації підрозділів фінансових розвідок - Егмонтської групи за участю представників 106 країн світу (2007), масштабні мистецькі проекти „АРТ-Київ” та „Великий скульптурний салон ” (2006-2008), Міжнародний форум „Європа-Україна” (2008), П’ята Асамблея Всесвітнього руху за демократію (2008).

За цей час в Українському домі було проведено близько 10 000 заходів, в тому числі – 1 500 виставок, які відвідало більше 2 000 000 осіб. Тож ми по праву вважаємо виставку з нагоди 15-річчя Українського дому – ювілейною. Окрім того, виповнилося 25 років споруді, яка була побудована у 1982 році та стала домом для нашої організації і для багатьох українців.

Саме в Українському домі ідейне наповнення, архітектурне вирішення та зручне місце розташування створюють обґрунтовану можливість для здійснення найрізноманітніших сучасних проектів, взаємовигідного партнерства і конструктивного діалогу з усіма, хто демонструє професіоналізм, ділові якості та бажання плідно працювати. Державне підприємство „Центр ділового та культурного співробітництва „Український дім” – установа, у якій реалізуються широкі можливості, втілюються в життя амбітні проекти, події мають суспільний резонанс, а коло відвідувачів не має вікового цензу.

Гостинно запрошуємо в Український дім!