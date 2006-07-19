Заради коаліції з Нашою Україною Регіони готові піти на поступки

Партія регіонів продовжує неофіційні переговори з "Нашою Україною" про приєднання до коаліції. Про це повідомив народний депутат України Євген КУШНАРЬОВ в ефірі “5 каналу”.

"Пошук коаліції за участю "Нашої України" йде щоденно, хоча це не носить формат офіційних переговорів", - цитує Є.КУШНАРЬОВА “Українська правда”.

Він наголосив, що заради цього Партія регіонів готова на певні поступки, але наголосив, що "відмови від кандидатури ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра бути не може".

Відповідаючи на запитання щодо розподілу комітетів, зокрема, про головування у деяких з них неоднозначних постатей, як-от Сергій КІВАЛОВ та Микола ДЖИГА, він зазначив: "Це рішення партії. Ми виходили з того, що всі ці люди мають великий професійний досвід і можуть ефективно працювати. Вони користуються повагою і довірою в нашій партії вони не заплямували себе нічим".

Як відомо, під час президентських виборів Верховний суд визнав недійсними результати виборів. Тоді головою Центрвиборчкому був С.КІВАЛОВ. “Українська правда” нагадує, що М.ДЖИГА був заступником міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка і неодноразово надавав брехливу інформацію у справі Георгія Гонгадзе.