У Наливайченка пояснили, чому не запобігли втечі Клюєва
Заступник голови Служби безпеки України Юрій Артюхов розповів, що його силове відомство не запобігло втечі народного депутата Сергія Клюєва через відсутність правових підстав для затримання.
Про це він заявив в ході засідання комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції, повідомляє 112.ua.
"Для того, щоб затримати народного депутата, зняли недоторканність... Треба було дати згоду Верховної Ради на затримання. Подання не було, але при чому тут Служба безпеки? (...) Я повинен відповідати за своє відомство також за ті підрозділи, які я курую", - заявив Артюхов.
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За його словами, для затримання Клюєва потрібно мати правові підстави.
"Треба задіяти зовнішнє спостереження, потрібно провести комплекс оперативно-технічних заходів для того, щоб контролювати людину", - резюмував Артюхов.
Як повідомляв УНІАН, 4 червня Клюєв, якого напередодні позбавили недоторканності, не з'явився на допит в Генеральну прокуратуру України.
3 червня парламент позбавив позафракційного народного депутата Клюєва депутатської недоторканності і дав згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності.
При цьому від груп "Відродження" і "Воля народу" не проголосував жоден депутат, від "Опозиційного блоку" тільки один депутат підтримав це рішення.
Варто відзначити, що в той же день Клюєв намагався вилетіти у Відень, проте співробітники прикордонної служби в аеропорту "Бориспіль" заборонили народному депутату залишити територію України.
Раніше Шокін заявляв, що Клюєв оголошений в міжнародний розшук.
Крім того, Генеральний прокурор України Шокін звернувся до Верховної Ради України з поданням про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Клюєва.