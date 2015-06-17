У Наливайченка пояснили, чому не запобігли втечі Клюєва

Про це він заявив в ході засідання комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції, повідомляє 112.ua.

"Для того, щоб затримати народного депутата, зняли недоторканність... Треба було дати згоду Верховної Ради на затримання. Подання не було, але при чому тут Служба безпеки? (...) Я повинен відповідати за своє відомство також за ті підрозділи, які я курую", - заявив Артюхов.

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За його словами, для затримання Клюєва потрібно мати правові підстави.

"Треба задіяти зовнішнє спостереження, потрібно провести комплекс оперативно-технічних заходів для того, щоб контролювати людину", - резюмував Артюхов.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Клюєв, якого напередодні позбавили недоторканності, не з'явився на допит в Генеральну прокуратуру України.

3 червня парламент позбавив позафракційного народного депутата Клюєва депутатської недоторканності і дав згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності.

При цьому від груп "Відродження" і "Воля народу" не проголосував жоден депутат, від "Опозиційного блоку" тільки один депутат підтримав це рішення.

Варто відзначити, що в той же день Клюєв намагався вилетіти у Відень, проте співробітники прикордонної служби в аеропорту "Бориспіль" заборонили народному депутату залишити територію України.

Раніше Шокін заявляв, що Клюєв оголошений в міжнародний розшук.

Крім того, Генеральний прокурор України Шокін звернувся до Верховної Ради України з поданням про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Клюєва.