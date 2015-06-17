Лубківський: голосування за відставку Наливайченка буде складним тестом для депутатів

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Лубківський зазначив, що Наливайченко ніколи не тримався за посади, проте писати заяву про відставку також не буде, незважаючи на спроби «ходоків» схилити його до цього.

Читайте такожКличко: "УДАР" не буде голосувати за відставку Наливайченка «Завтрашнє голосування буде складним тестом для народних депутатів України, оскільки, насправді, не в Наливайченко справу...», - йдеться в повідомленні.

Шановні друзі,Завтра може бути останній день перебування Валентина Наливайченка на посаді Голови Служби Безпеки Україн... Posted by Markian Lubkivskyi on Wednesday, June 17, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами голови фракції "Блок Петра Порошенко" (БПП) Юрія Луценка, президент України Петро Порошенко в середу внесе в парламент подання про звільнення голови Служби безпеки України Валентина Наливайченка.