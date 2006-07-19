Кушнарьов ллє воду на млин Президента

Заступник керівника фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Євгеній КУШНАРЬОВ заявляє, що Партія регіонів не обговорює тему можливого імпічменту Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це Є.КУШНАРЬОВ заявив вчора ввечері в ефірі «5 каналу».

“Тема ініціювання імпічменту Президенту в Партії регіонів не обговорюється, і ніяких підстав розвивати цю не має. Хоча в суспільстві є радикальні сили, які можуть цим скористатися у своїх власних політичних цілях, щоб залучити додатковий електорат”, - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

За його словами, від ефективності співпраці антикризової коаліції і Президента “виграють усі і, перш за все, український народ”. “А від цього виграє і Президент. І в державі, якщо люди відчувають покращення життя, зростає довіра до усіх органів влади і, звичайно, до глави держави. Від цього виграє і коаліція, яка зможе забезпечити економічне зростання і піднесення добробуту людей. Отже, виграють усі. А іншого сценарію, я хотів би, щоб ми позбулися», - сказав заступник керівника фракції Партії регіонів.