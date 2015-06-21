На фрегаті "Гетьман Сагайдачний" проведуть експеримент - Бірюков

Флагман ВМС України "Гетьман Сагайдачний" потрапив у список експериментальних частин з реформування системи харчування.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник президента Юрій Бірюков.

"...на кораблі зараз пекельне пекло, практично нічого не працює. Летять компресори холодильників, вигоріли тени плит. Штатний опріснювач води не працював взагалі ніколи, він зламався ще на початку 90-х і поруч з ним поставили маленький американський опріснювач, який рятує корабель", - зазначив Бірюков.

За його словами, їжу для всього екіпажу корабля зараз намагаються готувати на залишках радянського кухонного обладнання.

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"Міністерство оборони України закуповує за бюджетні гроші повний комплекс технологічного обладнання для флагмана ВМС України, а також для інших двох частин, які потрапили в список експерименту. Експеримент стартує з 1 серпня", - додав він.

Бірюков зазначає, що для експерименту, в якому візьмуть участь три військові частини, необхідно 7 мільйонів гривень.