Голова Апеляційного суду, який ховав гроші у мантію у ході обшуку кабінету, заявив про грубі порушення слідчих

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Починаючи з 19 червня по 21-22 червня 2015 року відбувався обшук в Апеляційному суді міста Києва», - нагадав він. «Під час обшуку відбувались грубі порушення», - заявив Чернушенко.

За його словами обшук у його робочому кабінеті проводила слідча група, (до якої входили слідчі ГПУ та працівники СБУ), яка отримала ухвалу слідчого судді Чернігівської області на обшук в окремих приміщеннях Апеляційного суду.

«40 працівників заблокували повністю роботу Апеляційного суду і створили такий безлад, що по суті позбавили можливості здійснювати правосуддя, розглядати справи і психологічний тиск шалений чинили на працівників Апеляційного суду міста Києва», - сказав Чернушенко.

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Як повідомляв УНІАН, 22 червня генеральний прокурор Віктор Шокін заявив, що 23 червня внесе до Верховної Ради подання на зняття суддівської недоторканності, затримання та арешт голови Апеляційного суду Києва Чернушенка.

За словами Шокіна, Чернушенко наразі не є затриманим. "Він перебуває у приміщенні суду апеляційного. Не хоче звідти виходити...", - зазначив Шокін.

У прес-службі Генпрокуратури повідомили, що Головним слідчим управлінням ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного втручання службовими особами Апеляційного суду Києва в роботу автоматизованої системи документообігу цього суду, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.376-1 КК України.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 19 червня Генпрокуратурою спільно з СБУ проведено обшук приміщень Апеляційного суду Києва. «За результатами обшуку було вилучено грошові кошти, сервери і комп’ютерне обладнання, на якому знаходиться база автоматизованої системи документообігу суду, а також встановлені систематичні факти незаконного втручання в автоматизовані системи суду з боку службових осіб суду, у тому числі суддів», - пояснили в ГПУ. Після проведення необхідних слідчих дій вилучене обладнання було повернуто.

Генпрокуратурою підготовлено клопотання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів щодо відсторонення від посади голови Апеляційного суду Києва, а також подання до ВР щодо надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.