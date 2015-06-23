Пєсков: відмовляючись від федералізації, Україна намагається уникнути виконання Мінських угод

Про це він повідомив, коментуючи слова президента України Петра Порошенка про те, що українська влада не піде на федералізацію в рамках конституційної реформи, передають РИА Новости.

"У нас першоджерелом в даному випадку є текст Мінських домовленостей, під якими стоять підписи", — сказав Пєсков.

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Представник російського президента вважає, що таким чином Україна намагається уникнути виконання Мінських угод.

"Чітко прописана черговість, порядок реалізації цих домовленостей, де чітко вказана політична реформа, вказаний особливий статус, вказаний план перемир'я та інші пункти. Ось все, що йде врозріз з цими досить однозначними формулюваннями, є ні чим іншим, як наміром не дотримуватися Мінських домовленостей", — підкреслив Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН раніше, президент України Петро Порошенко нагадав, яких сфер не торкнеться децентралізація: питання безпеки, громадського порядку, зовнішніх відносин будуть віднесені виключно до компетенції державної влади.

«Не буде дозволена жодна федералізація. І питання оборони держави, питання безпеки, громадського порядку, зовнішніх відносин, ключові питання, які тримають цілісність і вертикаль влади в державі, будуть віднесені виключно до компетенції державної влади», - сказав Порошенко.