Шокін прокоментував критику Саакашвілі на адресу його падчерки-прокурора Горностаєвої

Про це повідомляють Українські новини.

"Саакашвілі з емоційним темпераментом. Я з ним розмовляв з приводу його висловлювань, і ми дійшли згоди, що огульні звинувачення будь-якого співробітника прокуратури неприпустимі. Ми з ним домовилися, що якщо у нього будуть конкретні факти, або "кришування" щебеню, як він говорив, або інші незаконні дії, то будуть передавати їх мені. У нас, як я вже говорив, створено спеціальний підрозділ, який буде все це перевіряти. На даний момент до мене яких-небудь конкретних фактів щодо співробітників прокуратури від нього не надходило", - сказав Шокін.

Читайте такожСаакашвілі звинуватив прокуратуру в "дахуванні" нелегального видобутку щебню на Одещині

Крім цього, за словами генпрокурора, діяльність його падчерки-прокурора Горностаєвої, яку критикував Саакашвілі, не перевіряють.

"Вона не може перевірятися, так як для перевірки потрібні конкретні факти незаконної діяльності. Саакашвілі не надавав мені жодних доказів проти неї. Щодо Горностаєвої я можу сказати за її позовами державі повернуто понад 160 млн гривень. А сума на яку вона заявила позовів становить понад 400 млн гривень. Фактично всі позови були задоволені, а значить і обгрунтовані", - відзначив Шокін.