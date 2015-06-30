Порошенко привітав учасників Європейських ігор: "Ми протиставляємо агресії хоробрість і чесну гру" (фото)

Як повідомляє прес-служба глави держави, Порошенко привітав українську команду з високими досягненнями. «Вся Україна в ці дні пишається вами», – сказав він.

«Славна перемога, яку українська збірна здобула в Баку, в Азербайджані, на дуже символічних Європейських іграх, є гарною формою підтримки українського народу, народу воюючої країни. Нам потрібні перемоги, і бажано, щоб вони були лише в спорті. Нам потрібен мир, і ви зробили неоціненний внесок в здобуток цих перемог», – наголосив президент.

Глава держави висловив переконання, що цей успіх допомагає не тільки Україні, а й всій Європі сформувати свій спортивний імідж. «А нам додає гордості за нашу країну», – сказав Порошенко.

Читайте такожБубка: "Успішний виступ на Європейський іграх – важливий етап підготовки до Олімпіади в Ріо-де-Жанейро"

«У вас є особливі уболівальники. Це – воїни, які забезпечують захист України від збройної агресії з боку Російської Федерації», – сказав президент. Глава держави висловив глибоку повагу батькові боксера Дмитра Замотаєва, бронзового призера ігор. Геннадій Замотаєв добровольцем пішов на фронт, був поранений. «Ми протиставляємо агресії і брехні хоробрість і чесну гру. Ми знаємо, що саме так ми переможемо, захистимо незалежність і честь України. Кожна спортивна перемога додає сил нашим солдатам, бо сприймається як провісниця майбутньої перемоги над агресором. Дякую усім авторам спортивних перемог за те, що додаєте сил кожному українцю, кожному воїну», – сказав Порошенко.

Звертаючись до спортсменів, президент зазначив, що в Баку вони продемонстрували справжній український спортивний дух, виборовши 46 медалей, з яких – 8 золотих, 14 срібних та 24 бронзових. Особливо глава держави відзначив Олега Верняєва, який у багатоборстві і опорному стрибку зі спортивної гімнастики здобув 2 золоті медалі, Інну Черняк, яка перемогла найсильніших спортсменок у дзюдо з вадами зору. З найкращого боку зарекомендували себе у фехтуванні на шаблях – Андрій Ягодка та жіноча команда – Ольга Харлан, Олена Кравацкая, Аліна Камащук, Ольга Жовнір. Неперевершено прицільно влучала у змаганнях зі стрільби з лука команда – Георгій Іваницький, Маркіян Івашко і Віктор Рубан.

Президент відзначив, що у «Стратегії реформ – 2020», де говориться про гордість за свою країну, передбачена реформа спортивної сфери. «Вірю, що нам вдасться її розпочати і здійснити, щоб вийти на кількісний показник – 35 медалей на наступній літній Олімпіаді. Звичайно, це непросто. Але нам допоможе європейський досвід розвитку державно-приватного партнерства, інформаційного суспільства, створення умов для наукових розробок та впровадження сучасних технологій у спорті», – заявив глава держави.

Президент наголосив на важливості створення сучасної спортивної інфраструктури та висловив сподівання, що уряд зможе вжити заходів, щоб забезпечити повноцінне функціонування центрів олімпійської та неолімпійської підготовки з літніх та зимових видів спорту. «Маємо зберегти і розвивати спорт в освіті. В кожному освітньому закладі має бути своя спортивна база, а шкільна фізична культура зорієнтована на запровадження інноваційних форм навчання та на розвиток олімпійських видів спорту», – зазначив Порошенко.

Президент повідомив, що найближчим часом за поданням міністра буде переглянуто розмір призових за перемоги українських спортсменів.

У свою чергу, прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, який також взяв участь у зустрічі, пообіцяв, що всі необхідні витрати на підготовку до Олімпійських ігор 2016 року у Ріо-де-Жанейро будуть профінансовані.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка подякував Президенту та Урядові за підтримку спортивного руху в країні.

Спортсмени подарували президенту форму Національної збірної України, а члени команди з дзюдо – кімоно та чорний пояс.